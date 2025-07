Pista de pouso de Aeródromo de Feijó é recuperada pelo Deracre

O aeródromo de Feijó, município do interior do Acre, teve sua pista de pouso recuperada nesta quarta-feira (2) após meses de desgaste visível e necessidade de manutenção. A obra foi executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), responsável por reparos em pontos estratégicos de transporte no estado.

Além da restauração de trechos danificados da pista, a equipe técnica realizou aplicação de novo revestimento asfáltico, roçagem do entorno, limpeza da área e pintura tanto da casa de apoio quanto do cercado do local. A pista é utilizada para o transporte de passageiros, envio de insumos e atendimento de urgência em saúde.

De acordo com dados do próprio Deracre, o aeródromo registrou 1.113 voos apenas nos primeiros quatro meses de 2025, o que reforça seu papel essencial na rotina de moradores da região, especialmente durante períodos de enchentes ou dificuldade de acesso por via terrestre.

A presidente do órgão, Sula Ximenes, esteve no local para vistoriar os serviços e destacou que o investimento atende à demanda de quem depende da aviação regional. Segundo ela, a pista tem papel logístico importante para o transporte de medicamentos, alimentos e acesso a serviços básicos.

A obra integra um pacote de ações previstas pelo governo do estado para a melhoria da infraestrutura em municípios mais isolados. Outras intervenções semelhantes estão previstas em aeródromos e ramais do Acre ainda neste segundo semestre.