Pizzaria Água na Boca faz promoção imperdível de 50% de desconto no valor da pizza média

Para celebrar o Dia Mundial da Pizza, comemorado nesta quarta-feira (10), a Pizzaria Água na Boca preparou uma oferta especial que promete movimentar todas as suas unidades. Durante a comemoração, as pizzas médias de sabores selecionados estarão com 50% de desconto — uma oportunidade única para os apreciadores da mais famosa receita de culinária italiana.

A promoção vale tanto para consumo nas lojas físicas quanto para pedidos via delivery, e inclui sabores clássicos como marguerita, mozzarella, bacon, calabresa, além das irresistíveis opções doces.

Em vídeo publicado nas redes sociais da marca, o recado é direto e apetitoso: “Vê se não vacila e não perde essa oportunidade que é uma em um milhão. Agora me dá licença, deixa eu saborear minha pizza porque eu tô salivando.”

Somente nesta quarta-feira (10), em todas as unidades da Água na Boca.