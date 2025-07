PL aciona Flávio Bolsonaro para acalmar Eduardo na briga com Tarcísio

Lideranças do PL acionaram o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para tentar “acalmar” o irmão Eduardo, após as críticas do deputado licenciado ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Caciques do partido pediram a Flávio que converse para que Eduardo “baixe o tom” e mantenha possíveis desavenças com Tarcísio no âmbito privado, evitando lavagem de roupa em público.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em discurso no CPAC de Washington

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Eduardo, Jair e Flávio Bolsonaro

No PL, a os ataques de Eduardo a Tarcísio foram vistos como um “excesso” do deputado, que estaria entusiasmado com o papel que passou a desempenhar junto ao governo DTrump em prol de sanções ao Brasil.

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), também entrou em contato diretamente com Eduardo para tentar acalmar a situação — especialmente para evitar desavenças com Tarcísio.

A avaliação no PL é de que, ao atacar o governador de São Paulo, Eduardo estaria dando munição à esquerda, sobretudo para as eleições de 2026, quando Tarcísio pode concorrer à Presidência da República.

Eduardo x Tarcísio

Nos últimos dias, Eduardo subiu o tom contra Tarcísio, após o governador tentar articular no Brasil uma solução para a tarifa de 50% anunciada por Donald Trump sobre importações brasileiras para os Estados Unidos.

Em sua conta oficial no X, o “03” do clã Bolsonaro disse que, se Tarcísio realmente estivesse preocupado com a indústria ou o comércio, estaria “defendendo o fim do regime de exceção que irá destruir a economia brasileira”.

“Mas como, para você (Tarcísio), a subserviência servil às elites é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda”, afirmou Eduardo na postagem.

Tarcísio, entretanto, confessou a aliados não estar preocupado com as críticas de Eduardo. Como mostrou a coluna, o governador disse estar alinhado com Jair Bolsonaro em todos os seus movimentos sobre o tema.