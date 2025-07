Plantamos o futuro no presente: o poder de estar em movimento

Todos os dias, bem cedinho, antes mesmo do café esquentar, meu celular vibra com uma mensagem que já virou tradição:

“BORA!” — é assim que minha irmã, Kátia Soares, me dá bom dia. É o nosso jeito de dizer: estamos vivas, estamos aqui, seguimos em frente.

Nessas conversas matinais pelo WhatsApp, falamos de tudo: da rotina, dos sonhos, do que já foi e do que ainda queremos ser. E foi numa dessas manhãs que Kátia me enviou uma história que me parou por dentro. Uma daquelas que a gente lê e sente que precisa guardar no coração:

Um senhor já idoso, apaixonado por plantas, decidiu plantar uma jabuticabeira. Enquanto cavava a terra com dedicação, um jovem curioso se aproximou:

— Que planta é essa que o senhor está plantando?

— Uma jabuticabeira, respondeu com um sorriso.

— E quanto tempo ela demora pra dar frutos?

— De quinze a vinte anos.

— E o senhor espera viver tanto tempo assim?

— Provavelmente não.

— Então por que plantar, se o senhor não vai colher?

— Porque se todos pensassem assim, ninguém comeria jabuticaba.

Quando terminei de ler, escrevi pra ela:

“É isso, né, Katia? A gente planta mesmo sem saber se vai colher.”

E ela respondeu, como quem já entendeu tudo:

“Mas planta com fé. Porque alguém vai colher. E isso já basta.”

Quantas vezes abrimos mão de algo que amamos? Quantas vezes seguimos em frente mesmo com o coração apertado, só porque sabíamos que era o certo a fazer?

Essas escolhas silenciosas são sementes. E mesmo que ninguém veja, mesmo que os frutos demorem, eles virão. Para alguém. Em algum tempo.

Estar em movimento não é correr. É não parar. É continuar mesmo quando o caminho parece longo demais.

Kátia sempre me lembra disso com sua saudação firme e carinhosa:

“BORA!”

É mais que um convite. É um lembrete: a vida não espera, e a gente também não deve esperar para fazer o bem.

O Futuro Começa Agora

A jabuticabeira é mais do que uma árvore. É um símbolo de generosidade, de fé no tempo

e de amor ao próximo.

É um lembrete de que o presente é fértil, e que nossas ações por menores que pareçam têm poder.

Então, minha amiga, meu amigo, minha irmã, meu irmão:

Plante.

Plante com coragem. Plante com amor. Plante com fé.

Mesmo que você não colha.

Mesmo que ninguém veja.

Porque o mundo precisa de mais pessoas como o senhor da jabuticabeira que escolhe fazer o que é certo, simplesmente porque é certo.

E acima de tudo:

Ame.

Ame agora. Ame sem medo. Ame sendo inteiro mesmo que você não colha o amor inteiro agora, um dia haverá algo ou alguém que estará inteiro para você.

E nesse dia, você entenderá que cada semente de amor plantada valeu a pena. Pode ser para você ou para sua descendência.