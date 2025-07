“Playboy”, acusado de executar comerciante no Taquari vai a júri popular em Rio Branco

O julgamento de Rafhael Gomes da Silva, conhecido como “Playboy”, já tem data marcada. Ele será submetido a júri popular no dia 16 de julho de 2025, acusado de assassinar, a tiros, o comerciante Vicente Lima de Aguiar, de 60 anos. A sessão ocorrerá no plenário da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, no Fórum Criminal da capital acreana.

O crime ocorreu em 10 de julho de 2024, dentro de uma lanchonete no bairro Taquari, em Rio Branco. De acordo com as investigações, o acusado chegou ao local de bicicleta, pediu um lanche e, enquanto a vítima estava de costas, sacou uma arma de fogo e efetuou ao menos três disparos. Vicente morreu ainda no local.

SAIBA MAIS: Comerciante é brutalmente executado a tiros em seu estabelecimento, em Rio Branco

Rafhael foi preso em flagrante pouco tempo depois por agentes da Delegacia de Homicídios. Segundo denúncia do Ministério Público, ele responderá por homicídio qualificado, com agravantes como motivo fútil, dissimulação e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Também pesa contra ele a acusação de integrar organização criminosa.

Relatos apontam que o crime teria sido motivado por uma suspeita de que o comerciante estaria repassando informações a uma facção rival da qual o réu seria integrante. Como a vítima era idosa, a pena pode ser agravada, caso haja condenação.