“Pley by Ney”, marca de bebidas de Neymar, irá estampar uniforme do Santos

Neymar fechou parceria com o Santos para divulgar sua marca de bebidas, “Pley By Ney”. A marca estará nos uniformes do time (masculino, feminino e de base) e na braçadeira de capitão. O acordo de um ano começa hoje, no jogo contra o Flamengo, que também marca a volta de Neymar aos campos após renovar contrato com o Santos até 2025. A “Pley By Ney” é uma bebida saudável à base de água de coco com frutas, sem álcool e sem açúcar.

O Santos anunciou uma parceria com a “Pley By Ney”, marca de bebidas que tem Neymar como principal rosto. O clube anunciou que a marca irá estampar uniformes masculinos, femininos, das categorias de base e também estará presente na braçadeira de capitão do craque.

O acordo tem duração inicial de um ano e já começa a valer para a partida de hoje contra o Flamengo às 20h, na Vila Belmiro. A partida marca o retorno do Santos após a pausa do futebol brasileiro para o Mundial de Clubes.

O jogo também será a primeira partida oficial de Neymar após a assinatura de renovação contratual até o fim de 2025.

A marca de bebidas, recém-lançada, é uma parceria do craque Neymar Jr. com a empresa Tial. Em entrevista para o portal LeoDias, o empresário Victor Wanderley explica que o objetivo da bebida a base de água de coco com frutas, sem álcool e sem açúcar, é dar aos consumidores uma opção saudável e gostosa para hidratação – assim como o jogador gosta dentro e fora dos campos.

“É uma alegria enorme estar lançado este produto que foi feito baseado na vida do Neymar e nolifestyledele. A gente quer saber quem é o Neymar fora do campo também. Então, a gente fez uma parceria com uma empresa americana que fez o primeiro contato, mas nós [Tial] trouxemos a originalidade do Neymar para o produto”, afirma o CEO.