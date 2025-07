PM apreende duas armas de fogo em ações distintas em Sena Madureira

Duas armas de fogo foram apreendidas pela Polícia Militar durante operações realizadas em diferentes pontos de Sena Madureira na madrugada deste domingo (27). As ações foram executadas por equipes do 8º Batalhão.

A primeira ocorrência aconteceu na região central da cidade, nas proximidades da obra do novo porto. Ao perceber a aproximação da guarnição, um homem fugiu e entrou em um barraco. No interior do imóvel, os policiais encontraram apenas uma mulher deitada em uma rede. Durante a abordagem inicial, nada foi localizado. Porém, ao solicitar que a mulher se levantasse, os militares encontraram um revólver escondido sob a rede.

A segunda apreensão ocorreu durante uma operação na zona rural. Durante a abordagem a uma motocicleta com dois ocupantes, os policiais notaram que o passageiro demonstrava nervosismo e tentava esconder o rosto. Na revista pessoal, foi localizada uma arma de fogo presa à cintura do suspeito.

As armas e os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.