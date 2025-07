PM apreende mais de 3 kg de maconha e prende homem durante abordagem na BR-317

Durante uma fiscalização de rotina na BR-317, altura do km 90, próximo à região do Caquetá, no Acre, policiais militares do 3º Batalhão prenderam Isaque da Cunha Costa, de 27 anos, por tráfico de drogas. O flagrante ocorreu na tarde desta quarta-feira (23), no posto de controle da Sefaz.

O suspeito dirigia um Renault Kwid branco, com placas QWO-4D71, e seguia no sentido Rio Branco/Boca do Acre. Durante a abordagem, os policiais solicitaram os documentos do condutor e notaram um forte odor de maconha vindo do interior do veículo.

Questionado sobre a presença de drogas, Isaque negou qualquer irregularidade. No entanto, durante a vistoria no porta-malas, foram encontrados diversos pacotes contendo maconha, totalizando 3,010 kg da substância. Segundo a PM, o cheiro intenso foi provocado pela ruptura de um dos invólucros, o que facilitou a identificação do entorpecente.

Apesar de não possuir antecedentes criminais, o motorista afirmou que a droga seria para consumo pessoal. Mesmo assim, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficou à disposição da Justiça. O material apreendido também foi entregue às autoridades para os devidos procedimentos legais.