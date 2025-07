PM é morto a tiros durante vaquejada, prefeito é o principal suspeito

Um policial militar foi assassinado a tiros na noite desse domingo (6/7), durante uma vaquejada na cidade de Trizidela do Vale, a cerca de 280 km da capital maranhense. O principal suspeito pelo crime é o prefeito de Igarapé Grande, João Vitor Xavier (PDT), de 27 anos.

Segundo testemunhas, o prefeito se envolveu em uma confusão no local do evento e, em meio à briga, sacou uma arma e atirou pelo menos cinco vezes contra o PM Geidson Thiago da Silva dos Santos. O policial chegou a ser socorrido e levado inicialmente ao hospital de Pedreiras. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para uma unidade com mais estrutura, mas não resistiu.

João Vitor é sobrinho do ex-prefeito de Igarapé Grande e ex-presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem), Erlanio Xavier. Nas eleições municipais de 2024, ele declarou à Justiça Eleitoral ter ensino médio completo e ocupação como estudante, bolsista ou estagiário. Agora, o jovem político é investigado por homicídio.

Até o momento, não há confirmação sobre a prisão do prefeito, nem esclarecimentos oficiais sobre a motivação do crime.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet