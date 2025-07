PM frustra roubo após denúncia para o Vizinhança Solidária em SP

Policiais militares evitaram nesse sábado (26/7) o roubo a uma farmácia no Brooklin, na zona sul de São Paulo (SP), depois de uma denúncia recebida por mensagem enviada por meio do Programa Vizinhança Solidária. No local, dois homens foram presos em flagrante enquanto mantinham cinco funcionários como reféns.

Quando chegaram ao local, na Avenida Morumbi, os dois criminosos já tinham aberto o cofre e recolhido 127 itens (avaliados em R$ 13.171,29), R$ 858 em dinheiro e seis celulares. Os bens foram devolvidos.

A dupla vestia jaqueta, capacete e balaclava para tornar mais difícil a identificação. Os dois homens estavam em uma Honda CG, com placa adulterada, estacionada do lado de fora da farmácia e preparada para a fuga.

Segundo a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada no 27º Distrito Policial (Campo Belo) como roubo qualificado e adulteração de sinal veicular. Os criminosos ficaram presos.