PM recupera caminhão com carga de motos e quadriciclos roubados em Rio Branco

Um caminhão carregado com motos e quadriciclos foi recuperado pela Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (22), poucas horas após ter sido roubado na Rodovia AC-40, próximo à Casa do Cavalo, no bairro Vila Acre, em Rio Branco. O motorista foi sequestrado durante a ação criminosa, mas conseguiu pedir ajuda após ser liberado.

O assalto ocorreu por volta das 5h30. Segundo o relato da vítima, E. R. B., de 49 anos, quatro homens armados em duas motocicletas interceptaram o caminhão Mercedes-Benz 709, de cor azul e placa JYT-7153. O veículo transportava dois quadriciclos e quatro motocicletas novas, todos devidamente documentados e com as chaves.

Após render o condutor, os criminosos o levaram a um cativeiro improvisado no Ramal dos Moreiras, cerca de três quilômetros distante da rodovia principal. A vítima permaneceu sob cárcere privado até as 5h da manhã, quando foi liberada. Ele caminhou aproximadamente quatro quilômetros até o Auto Posto Cassaro, onde conseguiu acionar a Polícia Militar.

Com as informações repassadas, equipes da PM iniciaram buscas na região e localizaram o caminhão abandonado em uma área de mata no próprio ramal. A carga não estava no veículo, mas, com o auxílio do rastreador veicular da empresa Star Motors, os policiais intensificaram as buscas e encontraram os dois quadriciclos e as quatro motocicletas escondidos em uma área de mata fechada no final da Travessa Katerine, também no bairro Vila Acre.

A ação contou com a presença do comandante do 2º Batalhão da PM, coronel Felipe Russo, e do 2º tenente Dilmerson, responsável pela patrulha no local. Embora a perícia tenha sido solicitada, ela não foi realizada devido à ausência de um despacho formal da delegacia, conforme informou o perito de plantão.

Após a recuperação, o caminhão e todos os veículos foram apresentados na Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os procedimentos legais. A polícia segue investigando o caso para identificar e prender os envolvidos no crime.