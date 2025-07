PM suspeito de participar de ataque a bicheiro se entrega à polícia

As investigações acerca do ataque ao bicheiro Vinicius Drumond ganharam mais um capítulo nessa segunda-feira (21/7). Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam mais um envolvido na tentativa de homicídio ocorrida em 11 de julho, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O policial militar Luiz César da Cunha (foto em destaque), suspeito de participar do ataque, se entregou na 22ª Delegacia de Polícia (Penha), na Zona Norte da cidade.

No último sábado (19/7), policiais civis realizaram uma operação contra os envolvidos no crime. Um ex-policial militar, identificado como Deivyd Bruno Nogueira Vieira, o “Piloto”, foi preso em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na ocasião, ele também foi autuado em flagrante por porte de arma de uso restrito.

De acordo com as investigações, dois veículos seguiram o carro do contraventor após ele deixar um shopping da Barra da Tijuca. Enquanto transitava pela Avenida das Américas, o veículo dele foi alvejado por pelo menos 30 disparos de fuzil.

Os tiros partiram do interior de um carro blindado, com estrutura especialmente preparada para ação, incluindo “seteiras” nos vidros das quatro portas. A vítima do atentado sofreu apenas escoriações leves.

A DHC segue em diligências para localizar e capturar outros dois envolvidos no crime. Rafael Ferreira Silva, conhecido como Cachoeira, e Adriano Carvalho de Araújo são considerados foragidos.

O atentado contra o bicheiro

O crime que culminou na operação ocorreu no dia 11 de julho. O bicheiro Vinicius Drumond foi seguido após deixar o Casa Shopping, na Barra da Tijuca, em seu veículo blindado, seguido de seguranças.

As investigações demonstraram que dois veículos passaram a seguir o carro da vítima. Enquanto transitava pela Avenida das Américas, altura da estação BRT Ricardo Marinho, o carro em que o bicheiro estava foi fuzilado.

Ao menos trinta disparos de fuzil calibre 7,62mm foram efetuados contra o carro. Um dos veículos usados pelos criminosos era blindado e tinha estrutura especialmente preparada para ação, com “seteiras” insculpidas nos vidros das quatro portas.

O bicheiro sofreu apenas lesões leves, devido à blindagem do auto que conduzia.

Após os disparos, os carros envolvidos na ação criminosa seguiram pela Avenida das Américas e acessaram a Av. Lúcio Costa, a partir de onde passaram a traçar caminhos diversos.

Um dos veículos foi encontrado no bairro de Guaratiba, abandonado, com um dos pneus estourado, enquanto o outro retornou para o município de Duque de Caxias.

Após abandonarem o primeiro carro, os ocupantes, todos portando armas longas e balaclavas, sequestraram a proprietária de um veículo e a obrigaram a transportá-los até Nova Iguaçu, às margens da Rodovia Presidente Dutra, momento em que foram “resgatados” por outro integrante da organização criminosa, que conduzia um carro de placa clonada.