pms-agridem-jovens-com-chutes-e-golpes-de-cassetete-em-festa-agro

Uma confusão generalizada durante uma festa agropecuária em Cristalina (GO), no Entorno do Distrito Federal, terminou em violência policial.

Dois jovens foram brutalmente agredidos por policiais militares de Goiás na noite da última sexta-feira (18/7), durante a Expoirrigação Cristalina 2025, realizada no Parque de Exposições da cidade.

De acordo com relatos de testemunhas, a confusão começou após um homem empurrar outro jovem. A mãe da vítima afirmou que seu filho apenas revidou a agressão, o que deu início à briga entre os dois.

Para conter a situação, policiais militares que estavam no local agiram de forma violenta. Imagens gravadas por testemunhas mostram os PMs desferindo chutes e golpes de cassetete contra os jovens, que já estavam imobilizados e caídos no chão. As agressões continuam mesmo após a chegada de outros policiais.

A coluna Na Mira entrou em contato com a Polícia Militar de Goiás (PMGO) e aguarda posicionamento oficial. O espaço permanece aberto para manifestações.