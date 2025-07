pneu-estourado-de-trator-matou-jovem-de-21-anos-no-df

Ruan Victor da Costa Fernandes, 21 anos, é o jovem que morreu na tarde desse sábado (19/7), enquanto trabalhava nas dependências da Unidade de Recebimento de Entulhos (URE), onde ficava o antigo Lixão da Estrutural, no Distrito Federal.

O acidente aconteceu por volta das 13h20. O pneu de um trator que estava no local teria estourado, e o aro da peça acertou o jovem na cabeça.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou que, quando os socorristas chegaram ao local do acidente, encontraram a vítima com lesões, exposição de massa encefálica e sem sinais vitais.

Equipes das polícias Civil (PCDF) e Militar (PMDF) também foram acionadas para o local da ocorrência.

Saiba o que aconteceu

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) informou que a vítima exercia a função de servente de apoio.

Ele era funcionário da empresa Valor Ambiental, contratada pelo SLU para prestação de serviço na URE.

A empresa acionou uma seguradora e detalhou que presta “toda a assistência necessária à família enlutada”.

O SLU acrescentou que acompanha a situação de perto e que as autoridades competentes foram acionadas para tomada das devidas providências.

O caso foi registrado como acidente de trabalho e é investigado pela 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural).