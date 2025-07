Podcast ‘Fala Operacional’ estreia nova fase no ContilNet com produção da Orna Audiovisual

Estreia nesta quinta-feira (10), às 19h, a nova fase do podcast Fala Operacional. Agora parceiro do Portal ContilNet, o programa será produzido e realizado nos estúdios do produtora Orna Audiovisual e para celebrar essa nova união, o convidado especial para um bom bate-papo será o delegado Emylson Farias, ex-secretário de Segurança Pública do Acre.

Apresentado por Kiuly Daniel, o podcast ganhou vida em janeiro de 2024 e rapidamente se destacou entre os profissionais da segurança pública e as pessoas em geral, conquistando o título de melhor podcast acreano do ano, em votação pela internet.

Com 40 anos, Kiuly possui um currículo cheio: é formado em Direito e Gestão Pública, e possui diversas pós-graduações, entre elas Inteligência Policial, Direito Administrativo, Processo Penal e Direitos Humanos. Além de toda a formação acadêmica, o host do programa está atuando desde 2004, quando começou como voluntário na Polícia Militar, traduzindo a experiência de 21 anos de segurança pública em ricos de debates com personagens das várias áreas que compõem este segmento.

“Eu sou o primeiro instrutor de tiro da polícia penal. Também fui um dos primeiros a fazer curso de intervenção rápida de recinto carcerário em Brasília, no Diretoria Penitenciária de Operações Especiais do Distrito Federal (DPOE/DF) em 2012. De lá pra cá, venho me qualificando. Hoje sou instrutor de sobrevivência policial, VCQB (combate veicular) e também tenho curso de proteção de autoridade pelo Batalhão da Polícia do Exército, em Brasília”, detalha.

Com inspiração em grandes nomes do segmento, como o podcast Fala, Glauber — referência nacional em conteúdo voltado à segurança pública —, Kiuly Daniel comemora a nova fase do Fala, Operacional. A parceria com o portal ContilNet e a produtora Orna Audiovisual marca um salto de qualidade na proposta do programa. Para ele, estar ao lado de equipes comprometidas com excelência é uma oportunidade de crescimento e um incentivo para manter o conteúdo em alto nível.

Com cenário renovado, produção profissional e novos quadros, o Fala, Operacional estreia sua nova temporada nesta quarta-feira (10), às 19h, no ContilNet. A estreia traz como convidado o delegado Emylson Farias, ex-secretário de Segurança Pública do Acre, e promete entregar informação, entretenimento e bastidores do universo operacional a quem acompanha a segurança pública de perto.