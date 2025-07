Pode ou não pode? Justiça tira dúvidas sobre permanência de crianças e adolescentes na Expoacre

Com a chegada da Expoacre 2025, o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) publicou nas redes sociais um vídeo educativo explicando o que é permitido e o que não é quando o assunto é a presença de crianças e adolescentes no evento. A proposta é tirar dúvidas comuns e orientar o público de forma simples e direta.

De acordo com o vídeo, crianças e adolescentes menores de 16 anos não podem entrar na Expoacre desacompanhados. Já os adolescentes com 16 anos ou mais podem entrar sem companhia, mas apenas até a meia-noite, e é obrigatório portar documento oficial com foto.

Se a criança ou adolescente estiver acompanhado pelos pais ou responsáveis legais, não há restrição de horário. O mesmo vale para assistir aos shows, desde que se respeite a classificação indicativa de cada atração e que o menor esteja acompanhado.

A ação do TJAC tem como objetivo garantir a segurança e o bem-estar de todos os menores durante a feira, além de reforçar a importância da participação ativa dos pais e responsáveis na supervisão dos jovens. O cumprimento das regras será fiscalizado pelas autoridades, com apoio do Ministério Público e do Conselho Tutelar.

A orientação do Tribunal é clara: é possível curtir a Expoacre em família, com segurança e dentro das regras. O vídeo pode ser acessado nas redes sociais oficiais do TJAC.