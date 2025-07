Poker delas: conheça a Amig, a associação de mulheres do mercado bet

A Amig (Associação de Mulheres da Indústria do Gaming) confirma a 3ª edição do “Amig Poker Night”, um evento que combina competição, empoderamento e muito networking. O encontro acontecerá no dia 7 de agosto, no H2 Poker Club (Rua Henrique Schaumann, 313 – Pinheiros, SP), a partir das 19h, com entrada gratuita.

“A Amig nasceu da inquietação de mulheres que sempre estiveram fazendo acontecer nos bastidores. A diferença é que agora estamos unidas — e esse movimento chegou para ocupar o espaço que sempre foi nosso. Criar o Poker Night foi uma forma de traduzir essa energia em um encontro real, com propósito e pertencimento.” – afirma Águeda Yoshii, coordenadora do Comitê Comercial da Amig e idealizadora do Amig Poker Night’.

Amig: um movimento inédito no Brasil

A Amig é a primeira associação brasileira dedicada a promover a equidade de gênero no setor de Gaming (jogos e apostas online). Fundada por seis mulheres que acumulam anos de experiência nesse mercado (Natalia Nogues, Teresa Caeiro, Ana Bárbara, Bárbara Teles, Ana Helena Pamplona e Luciana Hendrich), a iniciativa tem como missão criar oportunidades profissionais para as mulheres e impulsionar a representatividade feminina em um setor ainda predominantemente masculino.

“Quando fundamos a Amig, sabíamos que estávamos colaborando com o novo capítulo do setor no Brasil. Ser a primeira associação desse tipo é tanto uma honra quanto uma grande responsabilidade”, diz a cofundadora Natalia Nogues.

“Nosso maior orgulho é ver associadas crescendo e ocupando espaços que antes pareciam distantes”, complementa a também cofundadora, Ana Helena Pamplona.

As cofundadoras: Natalia Nogues, Teresa Caeiro, Ana Bárbara, Bárbara Teles, Ana Helena Pamplona e Luciana Hendrich

Transformando a indústria e a sociedade

Fundada em março de 2024, a Amig já acumula um rico repertório de ações e conquistas.

Em menos de um ano, a associação ultrapassou mil associadas; realizou oito workshops e quatro happy hours (nacionais e internacionais); conquistou os prêmios “Melhor Iniciativa para o Desenvolvimento das Mulheres na Indústria” CGS Awards 2024 e Prêmio Silver na categoria “Women Empowerment Initiative of the Year” SBC Awards Americas 2025; e lançou a cartilha “Jogo Responsável: protegendo você e quem você ama” – material para democratizar a cultura do jogo responsável no Brasil, fixada na página oficial do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável.

“A Amig nasceu para ser um farol de oportunidades e inspiração. Queremos mostrar que o gaming também é lugar de mulher”, afirma a cofundadora Bárbara Teles.

“Consolidamos a Amig como referência em desenvolvimento de carreiras femininas no setor de gaming. Agora, nosso foco é ampliar esse impacto para além da indústria, influenciando políticas, práticas e narrativas em escala internacional”, destaca Ana Paula Carvalho, supervisora de marketing da Amig.

Programação Amig Poker Night #3

Como pré-evento, a Amig promove o workshop online Trajetórias que Inspiram no dia 29 de julho, às 19h, com painéis com líderes como Luana Borges e Carol Bueno (H2 Club) e Karina Bupp Lobo (WPF), aula de poker para iniciantes e torneio online com vaga garantida no Ladies Weekend.

Além disso, as participantes também poderão enviar suas dúvidas previamente por meio do forms. “Queremos inspirar e capacitar mais mulheres a se engajarem não só no poker, mas em toda a indústria do gaming”, afirma a cofundadora Ana Bárbara.

Já o torneio de poker que acontecerá no evento físico, que será realizado no dia 7 de agosto no H2 Poker Club, contará com premiação para as 10 melhores colocadas e prêmios em dinheiro.

“Eventos como esse são portas de entrada para mulheres que querem se conectar com o mercado de forma acolhedora”, afirma a cofundadora Teresa Caeiro.

O evento contará com o patrocínio de empresas como H2 Club, 3C Gaming e Sumsub.

Como participar do evento físico Amig Poker Night

“O Amig Poker Night é um espaço seguro para mulheres se conectarem e fortalecerem suas redes em um ambiente acolhedor e descontraído”, afirma a cofundadora Luciana Hendrich.

As inscrições são gratuitas, mas limitadas.

