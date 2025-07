Polêmica: Defensora Pública-Geral critica concurso por “atrapalhar” criação de cargos comissionados

A Defensora Pública-Geral do Mato Grosso, Maria Luziane, gerou polêmica ao afirmar que um concurso para servidores “atrapalha” a criação de cargos comissionados de assessoria.

Em sua declaração, a defensora afirmou que a Defensoria vai preencher os cargos vagos com os aprovados no certame, mas alegou a impossibilidade de criar novas vagas efetivas.

Segundo ela:

A administração tem a pretensão de criar mais cargos de assessores. Não é ainda o Assessor 2, mas a gente precisa criar mais cargos, porque núcleos estaduais e os núcleos estratégicos precisam ter um corpo técnico mais reforçado. Só que hoje a gente tem um problema real, o concurso de servidores.

Maria Luziane informou que planeja dar andamento ao processo de criação dessas vagas para assessores em outubro. As declarações foram feitas durante a 20ª Reunião Extraordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, onde foi debatida a criação de novos cargos comissionados.

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet.