Polêmica na rede: “Burra ridícula”, dispara Dona Ruth contra internauta

O nome de Dona Ruth está no olho do furacão após ser revelado que ela ficou com metade da indenização paga às famílias das vítimas do acidente aéreo que matou a filha, Marília Mendonça, e outras quatro pessoas.

A influenciadora perdeu a paciência ao ser questionada sobre os lucros obtidos com as músicas deixadas pela cantora e acabou ofendendo a pessoa: “Sua burra ridícula, quanto mais a música é cantada, mais a gente ganha dinheiro. Que preguiça de gente burra”, disparou ela na resposta, divulgada pela página Segue a Cami no Instagram.

A reação não foi bem vista por outros usuários das redes sociais: “Coitada da Marília, não sabia do caráter da mãe”, postou uma. “Ganhou da mãe da Larissa Manoela“, observou outra. “Força, Dona Ruth, estamos todos contra você”, zoou uma terceira.

Filha de piloto desabafa sobre seguro

Vitória Drumond Medeiros, filha do piloto Geraldo Medeiros Júnior — que comandava a aeronave no acidente aéreo que tirou a vida de Marília Mendonça em 2021 — decidiu se pronunciar após a repercussão sobre o suposto acordo feito entre Dona Ruth, mãe da cantora, e as demais famílias das vítimas.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Vitória confirmou a informação de que a parte de Marília teria solicitado metade do valor total do seguro da aeronave, que somava US$ 1 milhão e seria dividido entre as cinco vítimas do acidente.

Segundo ela, a divisão foi motivo de insatisfação: “A parte da Marília Mendonça pediu 50% disso. E para mim não foi justo”.

Decisão impactou a vida da jovem

A jovem explicou que, por se tratar de um seguro por morte, a quantia deveria ser repartida igualmente entre os herdeiros de todas as vítimas. “É um seguro por morte, então tem que dividir. Não é de acordo com outros fatores. […] Foram cinco vítimas, e todas as vidas valem igual, independente de quem foi na Terra”, destacou.

Ela contou ainda que a decisão foi motivo de tensão entre os familiares e chegou a afetar diretamente sua vida pessoal. “Eu deixei de fazer medicina na Argentina porque estava ficando insustentável”, desabafou. A jovem também comentou que, apesar de ter resistido à proposta por um tempo, acabou cedendo para evitar que o processo fosse parar na Justiça, o que poderia levar anos.

“Acho essa decisão injusta”, relatou Vitória, afirmando: “Foi decidido que eram cinco vítimas, 50% desse dinheiro foi para parte da Marília, os outros 50 foi dividido entre as quatro famílias. […] Eu fui contrária bastante tempo, mas uma hora eu cedi também”.

Ao final do vídeo, Vitória reafirmou sua opinião sobre a divisão do seguro: “Acho essa decisão injusta, sabe? Acho que poderia ter sido dividido esse valor entre as cinco famílias, suas respectivas porcentagens, mas não foi feito assim”.

Apesar do sentimento de injustiça, ela reconheceu que o fato de o processo não ter seguido para a Justiça trouxe algum alívio. “Que bom que dividiu, que bom que não está na Justiça, porque isso poderia demorar 10 anos, não sei”, completou.

Defesa se manifesta

Com a repercussão negativa, o advogado de Dona Ruth, Robson Cunha, se manifestou afirmando que a situação foi resolvida judicialmente. Ele explicou que todos os herdeiros participaram do acordo e que o valor integral do seguro foi depositado na conta bancária de Léo, herdeiro de Marília Mendonça, onde permanece até hoje.

Cunha ainda afirmou que existe uma campanha de difamação contra Dona Ruth. Segundo ele, essa movimentação teria como objetivo prejudicá-la no processo de disputa pela guarda do neto. “Isso, além de desprezível e desrespeitoso, diz muito sobre quem cria essas inverdades”, declarou o advogado.

Fonte: Metrópoles Redigido por ContilNet.