Polêmica! Sarah Sheeva expõe mensagens enviadas a Preta Gil e divide opiniões

Sarah Sheeva expôs que mandou mensagens para Preta Gil querendo encontrá-la, no intuito de orar por sua cura. A cantora, por sua vez, não respondeu. Acontece que, após revelar os conteúdos, a pastora curtiu alguns comentários de internautas, causando polêmica e dividindo opiniões.

O que aconteceu?

Nas redes sociais, Sarah Sheeva mostrou que, em abril de 2023, mandou uma mensagem à artista: “Preta, minha querida, estou aqui para qualquer coisa que você precisar, principalmente orações”. Em outubro do mesmo ano, ela voltou a enviar: “Conte com as minhas orações, querida”.

A terceira mensagem veio em junho deste ano, quando Preta Gil já estava nos Estados Unidos para o tratamento. “Preta, querida, estou nos EUA esse mês. Você está por aqui? Queria te encontrar para orar pela tua cura, na qual eu creio sem duvidar! Pois Deus tem um grande propósito na tua vida”, escreveu ela.

As mensagens, no entanto, nunca foram respondidas pela artista. E ao expor a situação, Sarah Sheeva curtiu algumas reações dos internautas. Uma delas dizia que a cantora não acreditava na cura através de Deus.

Dividiu opiniões

A situação dividiu opiniões na web. Alguns viram a postagem da pastora como uma coisa normal, enquanto outros a criticaram.

“Será que as pessoas sabem que é possível orar pela outra aí da sua casa mesmo, sem perturbar ninguém que está em tratamento?”, disse uma pessoa. “Todo mundo querendo se aparecer um pouquinho”, falou outra. “O dia que o crente entender que toda religião tem Deus a cabeça explode”, acrescentou uma terceira.

Uma quarta analisou: “A intenção foi boa, mas a exposição foi péssima”. Outra defendeu: “Acho que cada um posta o que quer e cada um fala o que quer. Assim como Preta falou várias coisas ruins sobre Bolsonaro. Pelo menos a intenção da pastora era boa”.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.