poliana-rocha-responde-seguidora-sobre-maternidade:-“aconselhar-sem-impor”

Reflexão da mulher de Leonardo veio após novos desdobramentos da separação do filho com Virginia

Poliana Rocha usou as redes sociais nesta quarta (16/7) para responder a uma pergunta difícil de uma seguidora: “Como ter sabedoria para amar, acolher o filho, mas não interferir nas decisões dele?”, questionou a internauta. A reflexão veio em meio à recente separação do filho da jornalista, o cantor Zé Felipe, que anunciou o fim do casamento com Virginia Fonseca no fim de maio.

Com sensibilidade, Poliana, que é casada com o cantor Leonardo, compartilhou sua visão sobre o equilíbrio entre apoiar e respeitar as escolhas dos filhos:

Veja as fotos Poliana Rocha aconselha seguidoraReprodução / Instagram Poliana curte reflexão sobre término de Zé Felipe e VirginiaFoto/Instagram Poliana e Leonardo levam netos para FazendaReprodução Poliana Rocha, Leonardo, Virginia Fonseca e Zé Felipe (Foto: Manuela Scarpa/Agência Brazil News) Zé Felipe, Virginia Fonseca, Poliana Rocha e Leonardo – Foto: Rogerio Pallatta/SBT

“Amar é acolher, orientar, estar presente, mas sem tomar o leme da vida dele, entende? É confiar que os ensinamentos dados serão lembrados nos momentos certos, é saber ouvir sem julgar, aconselhar sem impor e respeitar até as escolhas que NÃO faríamos!!!”, escreveu.

Zé Felipe e Virginia anunciaram o fim do casamento no final de maio. Eles têm três filhos juntos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.