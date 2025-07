Polícia apreende celulares furtados e roubados vendidos em feira do DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu, nessa segunda-feira (28/7), mais de 60 celulares e outros aparelhos eletrônicos, por suspeita de serem produtos de crimes como furto, roubo ou estelionato. Os itens eram vendidos no Shopping Popular de Ceilândia.

Alguns desses equipamentos haviam sido furtados em grandes eventos no Plano Piloto, no último fim de semana, segundo as investigações. Intitulada Mau Negócio, a operação da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) deu cumprimento a três mandados judiciais.

Veja imagens:

As ordens judiciais de busca e apreensão foram cumpridas em três bancas da feira. No entanto, só em duas delas – Xerife Imports e Galego Cell – os policiais encontraram produtos de furto e com outras irregularidades.

Saiba o que havia em cada uma delas

Xerife Imports: três celulares com registro de furto; 55 iPhones com origem lícita não foi comprovada; aparelhos telefônicos ainda lacrados, em caixas originais; além de diversos perfumes e eletrônicos importados, mas sem comprovação de regularização aduaneira.

Galego Cell: dois celulares furtados.

Confira mais imagens:

As buscas também ocorreram em dois endereços residenciais, um na Cidade Estrutural e um no Setor Habitacional Sol Nascente. Nas duas casas, os policiais encontraram “aparelhos suspeitos”, como máquinas de cartão e um dispositivo de choque elétrico.

A operação resultou em três prisões em flagrante de trabalhadores das bancas investigadas: dois funcionários da Xerife Imports e o dono da Galego Cell. O proprietário da primeira também foi indiciado, mas ainda não localizado.

Os presos e o procurado foram autuados pelos delitos de associação criminosa, receptação qualificada e descaminho.