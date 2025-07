Polícia apura se pneu estourou antes de acidente que matou Diogo Jota

O pneu do carro em que estavam o jogador português Diogo Jota e o irmão pode ter estourado, nesta quinta-feira (3/7), resultando na morte de ambos, na Espanha. O atleta da Seleção de Portugal e do Liverpool, da Inglaterra, estava em um veículo que saiu da pista e pegou fogo na rodovia A-52, na região de Sanabria. Diogo tinha 28 anos.

O acidente aconteceu na altura do Km 65. O atleta estava acompanhado do irmão André Silva, de 26, que também não resistiu aos ferimentos. Ele jogava no Penafiel, de Portugal.

Leia também







De acordo com o jornal The Sun, policiais investigam se um dos pneus do carro estourou, fazendo com que o veículo saísse da pista e pegasse fogo.

O Corpo de Bombeiros de Rionegro del Puente atendeu a ocorrência. Em publicação na rede social X, a corporação confirmou que o veículo de Diogo e André pegou fogo ao sair da pista.

Quem era Diogo Jota

Nascido em Massarelos em 1996, Jota iniciou a carreira profissional no clube de futebol Paços de Ferreira. Depois, passou pelo Porto, Wolverhampton, da Inglaterra, até ser contratado pelo Liverpool em 2020. No time inglês, no qual disputou 182 partidas e fez 65 gols, venceu um campeonato nacional, uma Copa da Inglaterra e duas Copas da Liga. Ele ainda teve uma breve passagem pelo Atlético de Madrid.

1 de 6 Jogador português Diogo Jota havia se casado com Rute Cardoso em 22 de junho Reprodução/Instagram 2 de 6 Diogo Jota conquistou, pela Seleção de Portugal, no mês passado a Liga das Nações ao vencer a Espanha Sebastian Widmann – UEFA/UEFA via Getty Images 3 de 6 Jogador Diogo Jota, do Liverpool e da Seleção de Portugal Maja Hitij – UEFA/UEFA via Getty Images 4 de 6 Diogo Jota, atacante do Liverpool, ex-Wolverhampton, 24 anos David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images 5 de 6 O acidente aconteceu na altura do Km 65. O atleta estava acompanhado do irmão André Silva, de 26, que também não resistiu aos ferimentos. Ele jogava no Penafiel, de Portugal Reprodução/ Twitter da Seleção de Portugal 6 de 6 Nascido em Massarelos em 1996, Jota iniciou a carreira profissional no clube de futebol Paços de Ferreira. Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images

Jota ainda conquistou no mês passado a Liga das Nações. Portugal venceu a Espanha nos pênaltis, após empate em 2 a 2. O atacante marcou 14 gols em 47 jogos pela seleção portuguesa.

Além do sucesso profissional, Diogo havia casado recentemente com Rute Cardoso, em 22 de junho. Nas redes sociais do jogador, é possível ver imagens do casamento. O casal, que estava junto há anos e tem três filhos, se casou em 22 de junho.

Despedida

Em nota, a Seleção de Portugal lamentou a perda do atleta. “Perdemos dois campeões. O desaparecimento de Diogo e de André Silva representam perdas irreparáveis para o futebol português e tudo faremos para, diariamente, honrar o seu legado”, escreveu no X.

“A Federação Portuguesa de Futebol já solicitou à Uefa um minuto de silêncio, esta quinta-feira, antes da partida da nossa Seleção com a Espanha, no Europeu feminino”, completou.

O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, também se manifestou nas redes sociais. “A notícia da morte de Diogo Jota, um atleta que muito honrou o nome de Portugal, e do seu irmão é inesperada e trágica. Deixo aos familiares as mais sentidas condolências. É um dia triste para o futebol e para o desporto nacional e internacional”, ressaltou.

Por meio das redes sociais, o Liverpool informou que o clube está “devastado com o trágico falecimento de Diogo Jota”. “O Liverpool FC não fará mais comentários neste momento e solicitará a privacidade da família de Diogo e André. Continuaremos a dar-lhes todo o nosso apoio”, informou o time que o jogador atuava.