Polícia Civil apreende jovem suspeito de matar rival de facção no Alto Acre

Nesta terça-feira (22), a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Xapuri, apreendeu um jovem suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido em 2023, na região do Alto Acre. A ação faz parte das medidas de combate à criminalidade violenta no estado, especialmente em casos relacionados a disputas entre facções criminosas.

De acordo com as investigações, o jovem, que na época do crime era menor de idade, é apontado como o autor da execução de um integrante de uma facção rival. O homicídio teria sido motivado por conflitos entre grupos criminosos que atuam na fronteira entre o Acre e a Bolívia.

Embora tenha atingido a maioridade recentemente, o suspeito responderá pelo ato infracional praticado enquanto era adolescente. Ele cumprirá medida socioeducativa de internação, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que permite a permanência nessas instituições até os 21 anos de idade.