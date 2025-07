Polícia Civil cumpre mandados de prisão e busca em Operação contra tráfico e furto em Rio Branco

Na manhã desta quinta-feira (10), a Delegacia de Sena Madureira, sob a presidência da Delegada de Polícia Civil Rivânia Franklin e com apoio da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) e do Núcleo de Capturas, realizou uma operação que resultou no cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão contra investigados por envolvimento em furto qualificado. A ação ocorreu na Rua México, nº 304, Bairro Habitasa, em Rio Branco.

Durante a operação, dois suspeitos, identificados pelas iniciais W.A.S. e E.C.A., foram presos. Com eles, a polícia apreendeu 174 gramas de Skank e duas armas de fogo adulteradas para o calibre .22, além de 14 munições.

Investigação de furto qualificado em Sena Madureira

A investigação, conduzida pela Delegada Rivânia Franklin, apurou um furto ocorrido na madrugada de 2 de março de 2024, em um estabelecimento comercial do Bairro Bosque, em Sena Madureira. O crime envolveu rompimento de obstáculos e a participação de pelo menos duas pessoas, causando um prejuízo estimado em R$ 40 mil para a vítima.

Imagens de câmeras de segurança mostraram os suspeitos transportando os materiais furtados até o cemitério local, onde teriam escondido os objetos temporariamente. Depois, os itens foram colocados na carroceria de uma caminhonete Hillux azul, que seguiu em direção à Rua Padre Egídio.

Um dos suspeitos, visto caminhando em frente ao comércio nas imagens, foi identificado como W.A.S., já conhecido por envolvimento em furtos na região. O veículo utilizado no crime pertence ao sogro do investigado, fortalecendo a suspeita de participação.

As investigações apontam que W.A.S. divide seu tempo entre residências em Sena Madureira e Rio Branco, indicando que os bens furtados podem estar distribuídos entre esses locais.

A operação conjunta evidencia o esforço das forças policiais em combater crimes complexos e proteger o patrimônio da população, reafirmando o compromisso de levar os responsáveis à justiça.