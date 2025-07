Polícia Civil do Acre prende foragido e recupera moto roubada levada a Rondônia

A Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou nesta segunda-feira (21), duas operações distintas que reforçam o trabalho contínuo das forças de segurança no combate ao crime patrimonial no estado. As ações, conduzidas pela Delegacia-Geral de Feijó com apoio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), resultaram na prisão de um homem foragido da Justiça e na recuperação de uma motocicleta roubada que havia sido levada para o estado vizinho de Rondônia.

No primeiro caso, os investigadores localizaram e prenderam o foragido D.C.C., de 39 anos, acusado de cometer um assalto na região do Bosque, em Rio Branco. Segundo informações policiais, o crime ocorreu quando o suspeito invadiu uma residência, rendeu os moradores e subtraiu celulares, dinheiro e uma carteira. Após o ato, ele fugiu da capital e se escondeu no interior do estado, sendo localizado e detido após trabalho de inteligência e monitoramento pelas equipes.

Já na segunda ação, os agentes conseguiram recuperar uma motocicleta que havia sido roubada no início de julho no bairro Isaura Parente, na capital acreana. O veículo foi levado até o distrito de Extrema, em Rondônia. Durante as diligências, as equipes identificaram um casal suspeito de envolvimento no crime. A moto foi abandonada na localidade, o que possibilitou sua apreensão e posterior restituição ao legítimo proprietário nesta segunda.

De acordo com a Polícia Civil, as operações são fruto da atuação integrada entre unidades especializadas da capital e delegacias municipais. O objetivo é combater o tráfico de veículos roubados e prender envolvidos em crimes patrimoniais que afetam diretamente a população.

“As ações demonstram o comprometimento da instituição com a segurança pública e com a responsabilização de criminosos que agem em diferentes regiões do estado. Seguiremos com o trabalho investigativo firme, buscando a recuperação de bens e a prisão de infratores da lei”, destacou a PCAC em nota.

O órgão informou ainda que os suspeitos identificados no caso da motocicleta já estão sendo investigados, e novas diligências devem ocorrer nos próximos dias.