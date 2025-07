Polícia Civil pede ajuda para identificar dupla que matou jovem no DF

A 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) pede ajuda para identificar a dupla (foto em destaque) que fugiu após matar a facadas um jovem de 20 anos.

Fábio dos Santos da Silva estava em frente a uma distribuidora de bebidas, no Recanto das Emas, quando foi surpreendido pelos dois criminosos.

2 imagens 1 de 2 Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou imagens da dupla suspeita Reprodução / PCDF 2 de 2 Assassinato ocorreu no Recanto das Emas, na tarde dessa terça-feira (15/7) Reprodução / PCDF

O assassinato ocorreu na tarde dessa segunda-feira (15/7). Como vídeos do homicídio passaram a circular pela internet, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou as imagens dos envolvidos – mesmo sem confirmação das idades deles –, com o objetivo de identificá-los.

O que se sabe até agora

A câmera de segurança de um comércio próximo ao local do homicídio registrou quando Fábio foi morto a facadas.

Pelas imagens, é possível ver quando os agressores – um deles com uma faca em mãos – aproximam-se da vítima.

Enquanto um dos assassinos segura a vítima, o outro desfere várias facadas.

Dois homens que conversavam na distribuidora testemunham a ação. A vítima tenta correr, mas o ataque não cessa.

Quem reconhecer os criminosos ou tiver qualquer informação sobre eles deve entrar em contato com a corporação, por meio do telefone 197.

