Polícia Civil prende autor de homicídios e roubos durante operação em Cruzeiro do Sul

Na tarde desta segunda-feira (28), a Polícia Civil do Acre, em uma ação coordenada pelos Núcleos Especializados em Investigações Criminais (NEIC) e de Crimes Patrimoniais (NEPATRI), deteve o indivíduo identificado pelas iniciais F.M.M., apontado como autor de uma série de roubos com uso de arma de fogo e homicídios.

A operação teve início a partir de investigações minuciosas conduzidas pelo NEIC, que conseguiu identificar com precisão o local onde o foragido se escondia. Com base nas informações levantadas, uma equipe policial foi mobilizada para realizar um cerco tático e estratégico no bairro do Colégio.

Durante a abordagem, F.M.M. tentou fugir, saltando cercas de imóveis vizinhos, mas a rápida e eficiente ação dos policiais impediu sua evasão. O suspeito possuía diversos mandados de prisão em aberto relacionados a crimes graves, dentre eles homicídios e roubos à mão armada.

Além de atuar na área urbana, as autoridades relatam que F.M.M. havia se refugiado em uma área rural de difícil acesso, o que facilitava suas tentativas de fuga durante as incursões. No entanto, a determinação e o trabalho integrado dos núcleos NEIC e NEPATRI resultaram na sua captura.