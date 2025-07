Polícia Civil prende dois suspeitos por agressão e tentativa de homicídio no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu nesta quarta-feira (02) dois homens investigados por envolvimento em um caso de lesão corporal dolosa e tentativa de homicídio, ocorrido no município de Tarauacá. As prisões fazem parte da segunda fase da Operação Sobrevivente, que visa responsabilizar os autores de crimes violentos na região.

Os suspeitos, identificados pelas iniciais A.A.F.N. e I.N.S., foram detidos em cumprimento a mandados de prisão expedidos pela Justiça. Eles são apontados como os agressores de Erisandro da Silva Sobralino, cuja violência do ataque causou grande repercussão e indignação entre os moradores da cidade.

De acordo com a equipe responsável pela investigação, a operação representa o encerramento de uma fase estratégica da apuração, que começou com a abertura de inquérito policial para esclarecer os fatos e identificar os envolvidos no crime.

A autoridade policial destacou a importância do trabalho conjunto e meticuloso realizado pelos investigadores. “A operação foi conduzida com firmeza e eficiência, garantindo a captura dos autores. Nosso compromisso é com a segurança da população e a punição daqueles que atentam contra a vida e a integridade de outros cidadãos”, afirmou.

Com o sucesso da segunda etapa da Operação Sobrevivente, a Polícia Civil reforça o esforço contínuo no combate à criminalidade e à impunidade em todo o estado.

