Polícia Civil prende mulher suspeita de integrar facção criminosa no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Tarauacá, cumpriu na última sexta-feira (18) um mandado de prisão preventiva contra uma mulher suspeita de integrar uma organização criminosa na região. A acusada foi identificada apenas pelas iniciais M.J.S.S., e o mandado foi expedido pela Vara de Delitos de Organização Criminosa.

A detenção foi fundamentada no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, que trata das penalidades para quem promove, financia, constitui ou participa de grupos criminosos. A prisão faz parte das ações contínuas desenvolvidas pela Polícia Civil no enfrentamento às facções que atuam no estado do Acre.

Após ser detida, a mulher foi encaminhada para a realização do exame de corpo de delito, seguindo os protocolos legais. Em seguida, foi levada para uma cela na Delegacia de Tarauacá, onde permanecerá custodiada até que seja apresentada em audiência de custódia.

As autoridades reforçam que as ações contra organizações criminosas seguem sendo prioridade no município, como forma de coibir práticas ilícitas e fortalecer a segurança pública local.