Polícia Civil prende sete suspeitos de integrar núcleo violento de facção no Juruá

Sete pessoas foram presas nesta terça-feira (8) durante uma operação da Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo de Investigação Especializada (Neic) de Cruzeiro do Sul. Os detidos são suspeitos de envolvimento no assassinato de João Vitor da Silva Borges e fazem parte de um núcleo violento de uma facção criminosa que atua na região do Vale do Juruá.

As investigações apontam que João Vitor foi sequestrado, mantido em cativeiro, torturado e executado por ordem de membros do alto escalão da facção. A ação teria sido conduzida pela “Tropa do Ódio”, uma célula do grupo utilizada para aplicar punições, impor o medo e garantir domínio territorial.

Entre os presos estão os executores diretos do homicídio, mandantes, articuladores e pessoas envolvidas na ocultação do corpo e na logística da ação criminosa. Durante a operação, também foram apreendidos celulares e materiais diversos que serão analisados pela perícia.

Segundo o delegado Heverton Carvalho, responsável pelo caso, a ofensiva representa um golpe significativo na atuação da facção na região. “A prisão desses indivíduos representa um duro golpe na estrutura do Comando Vermelho no Juruá. A chamada ‘Tropa do Ódio’ vinha sendo utilizada como instrumento de terror, e com essas prisões conseguimos neutralizar parte desse núcleo violento da facção”, afirmou.

As investigações continuam em sigilo e novas diligências já estão sendo realizadas para localizar outros envolvidos, incluindo lideranças que teriam atuado como mandantes do crime.