Polícia Civil realiza emissão de RG durante a Expoacre Juruá 2025

Durante a Expoacre Juruá 2025, em Cruzeiro do Sul, a Polícia Civil do Acre está oferecendo um importante serviço à população: a emissão da carteira de identidade (RG) diretamente no parque de exposições. A ação, que já virou tradição no evento, visa atender pessoas que, por diversos motivos, não conseguem se deslocar até os locais fixos de atendimento, como a OCA ou delegacias.

Jonas Oliveira, coordenador do Instituto de Identificação da Polícia Civil no Juruá, destacou que o serviço está disponível durante todas as seis noites da feira, das 19h às 22h, dentro de um ônibus adaptado no espaço da Polícia Civil. Para fazer o RG, é necessário apresentar CPF, comprovante de endereço e certidão de nascimento original.

“O objetivo é facilitar a vida de quem trabalha o dia todo, de quem não tem tempo durante a semana. A pessoa pode vir se divertir na feira e também resolver um assunto sério como tirar a identidade”, explicou Jonas.

Além do atendimento no evento, Jonas reforçou que a equipe do Instituto de Identificação também realiza um trabalho contínuo de inclusão e cidadania, levando o serviço até comunidades ribeirinhas, áreas rurais de difícil acesso, hospitais e residências de pessoas acamadas ou com mobilidade reduzida. “A gente sobe rio, enfrenta lama, visita ramais. E além de fazer a identidade, entregamos o documento na casa do cidadão quando necessário”, disse.

Apesar da alta demanda, um problema recorrente ainda preocupa a equipe: muitas pessoas não voltam para buscar o documento após a solicitação. “A identidade é um documento essencial para qualquer cidadão, seja qual for sua atividade. Infelizmente, muita gente retira o prontuário e não volta para buscar a carteira definitiva. Já tivemos caso de pessoa aparecer para buscar o RG e ele já estar vencido”, alertou o coordenador.

Para quem ainda pretende visitar a feira, a recomendação é clara: aproveite para se divertir, mas também para garantir um direito básico. “A Polícia Civil convida a todos que ainda vão vir à Expoacre Juruá a procurar o nosso ônibus. É uma chance de lazer e cidadania ao mesmo tempo”, concluiu Jonas.

