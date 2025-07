Polícia Civil recupera no interior do Acre, lancha furtada avaliada em cerca de R$ 25 mil

A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (NEPATRI), recuperou nesta quarta-feira (30) uma lancha avaliada em aproximadamente R$ 25 mil, que havia sido furtada em Cruzeiro do Sul. O veículo náutico foi localizado em uma área de mata alagadiça, no bairro Tiro ao Alvo, após ações de inteligência e buscas terrestres e aéreas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o furto ocorreu em um terreno na rua Félix Gaspar, em frente à oficina do Baiano, no bairro João Alves. O proprietário informou ter estado no local pela última vez no dia 29 de maio e só percebeu o desaparecimento da lancha ao retornar ao terreno no dia 5 de junho.

As investigações apontaram que a embarcação poderia estar escondida em um canal conhecido como “Sacado”, nas proximidades da comunidade São Luís. Equipes da Polícia Civil realizaram buscas a pé e com o apoio de drone para monitoramento aéreo, mas não encontraram a lancha de imediato.

Somente no dia seguinte, após o recebimento de novas informações, a equipe conseguiu localizar o bem em uma área de mata que, devido à estiagem, estava seca, facilitando o acesso terrestre. A retirada da embarcação contou com o apoio de moradores da região, diante das dificuldades de acesso.

Apesar da recuperação da lancha, o motor, que também foi levado durante o furto, ainda não foi localizado. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar os responsáveis pelo crime e recuperar o item restante