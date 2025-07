Polícia conclui inquérito de feminicídio no Quinari; ex-marido e outros dois são indiciados

A Polícia Civil do Acre encerrou as investigações sobre o assassinato de Luana Conceição do Rosário, de 45 anos, ocorrido no dia 13 de junho, em Senador Guiomard, interior do estado. O inquérito concluiu que o crime foi cometido por José Rodrigues de Oliveira, de 54 anos, ex-companheiro da vítima, que não aceitava o fim da relação encerrada há cerca de dois anos. Ele foi indiciado por feminicídio.

Na manhã do crime, Luana saía para comprar pão quando foi surpreendida por José, que a atacou com golpes de faca. Segundo o apurado, o autor desceu de uma motocicleta já armado e desferiu várias facadas na região do peito da vítima. Ela ainda tentou escapar, mas foi alcançada e caiu em frente a um açougue. As agressões aconteceram em plena via pública e não deram chances de defesa.

A investigação revelou ainda que dois homens — um motorista e um ajudante, conhecido na região como “lombador” — estavam próximos à cena e presenciaram parte da ação. Mesmo com a fuga do agressor, ambos não prestaram auxílio nem acionaram socorro. Por essa razão, também foram indiciados, mas por omissão de socorro, crime que, segundo a polícia, pode ter contribuído para o agravamento da situação da vítima.

A prisão do acusado ocorreu poucas horas após o feminicídio. Ele foi localizado escondido em uma área de mata e capturado por agentes do Grupo Especial de Fronteira (Gefron). Antes de ser preso, ainda chegou a enviar áudios ao filho do casal, pedindo desculpas e perguntando se a mãe estava bem, mesmo após tê-la ferido gravemente.

O caso agora segue para o Ministério Público, que deve analisar o inquérito e apresentar denúncia à Justiça. A Polícia Civil destacou que a responsabilização pela omissão em situações de violência grave é parte do enfrentamento à violência contra a mulher, reforçando a importância de ações imediatas em situações de emergência.