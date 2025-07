Polícia contesta versão de assessoria de Oruam e detalha ação contra menor infrator

A Polícia Civil do Rio se pronunciou, neste sábado (26/7), sobre a situação de Thallys, menor infrator conhecido como “Menor Piu” que estaria na casa de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam. Após a assessoria do rapper se pronunciar e negar a presença do jovem na residência e destacar as nomenclaturas utilizadas, as autoridades esclareceram o caso.

Em nota enviada ao portal LeoDias, o órgão confirmou que, de fato, por se tratar de um indivíduo que não atingiu a maioridade legal, o termo a ser utilizado é denominado “mandado de busca e apreensão” — e não “mandado de prisão”. Por outro lado, destacou que jamais utilizou nomenclatura incorreta para se referir ao caso.

A Polícia Civil ainda desmente a versão da equipe de Oruam sobre a ausência do jovem na casa do rapper. Enquanto a assessoria nega a presença do mesmo, a PC reafirma. Além disso, os agentes destacam que Menor Piu seria “um dos principais roubadores de veículos do estado e segurança do traficante Edgar Alves de Andrade, o ‘Doca’”.

Ainda segundo a nota, a equipe policial monitorava o menor infrator, aguardando a saída dele da casa de Oruam. As autoridades revelam que, quando a apreensão foi anunciada, os agentes foram agredidos, ofendidos e ameaçados: “Tendo em vista este cenário, a DRE representou pela prisão do morador da residência, que foi corroborada pelo Ministério Público e aceita pela Justiça”.

Por fim, a Polícia Civil destaca que não possui mais nenhum pronunciamento sobre o caso envolvendo Oruam e Menor Piu, que está sob sigilo judicial.

Confira a nota na íntegra