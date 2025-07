Polícia desvenda possível motivo de garoto de 14 anos matar toda a família no Rio de Janeiro

Um dos crimes hediondos que mais chocou o país nos últimos tempos pode ter tido um motivo um tanto quanto bizarro, de acordo com a linha de raciocínio dos responsáveis pelo caso. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro segue investigando o caso do garoto de 14 anos que executou a própria família no último sábado, 21 de junho, na região de Itaperuna, ao lado de sua namorada.

Qual pode ter sido o motivo do crime?

Depois da apreensão dos dois nos últimos dias, as investigações apontam para um jogo de terror que pode ter servido de inspiração para o crime brutal. O delegado responsável declarou neste final de semana, em entrevista ao programa Domingo Espetacular, que o menino mostrava “total desprezo pelo pai”, além de se referir ao irmão, à mãe e ao próprio pai como “seres nojentos”.

Qual foi o estopim do plano?

Segundo os peritos, o plano do adolescente era eliminar qualquer obstáculo que o impedisse de viver junto da companheira de 15 anos. O estopim teria sido a negativa dos pais dele em permitir que o garoto viajasse para visitar a namorada, que vive na cidade de Água Boa, no Mato Grosso.

O que a namorada fez ao lado do jovem?

Nas conversas obtidas pelos investigadores, apresentadas na atração da Record TV neste domingo, 6 de julho, a menina exigia que o namorado provasse que era “homem” mesmo. Depois disso, o casal começou a planejar os assassinatos com detalhes sinistros; desde o uso de luvas para fugir das impressões digitais até as maneiras de ocultar os corpos das vítimas.

Alerta importante aos pais

Esse triste ocorrido acende um alerta para os pais e famílias sobre a possível influência de jogos virtuais em comportamentos violentos entre crianças e adolescentes. Por conta disso, a polícia do Rio de Janeiro ressaltou a importância da supervisão parental no acesso dos filhos e dos menores em geral a conteúdos online suspeitos, como uma medida essencial de prevenção de crimes ou possíveis distúrbios mentais.

Na web, muita gente se assustou com esse caso e aguarda o que a Justiça fará com relação a esse crime chocante.

Fonte: Metrópoles

