Polícia do Acre investiga vídeo que mostra assassinato brutal; vítima tem cabeça arrancada

Vídeo com cenas de extrema violência, que circulam nas redes sociais há algumas semanas, estão sendo analisados pela Polícia Civil do Acre. As imagens, que chocaram a população, mostram a tortura e execução de um homem por criminosos armados com facões e terçados, em uma área de mata que estaria localizada entre os municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

A vítima, amarrada a uma árvore, aparece com os pés decepados e sendo forçada a confessar crimes, mesmo ainda consciente. Em seguida, é decapitada. Em um segundo vídeo, considerado uma continuação do primeiro, os criminosos abrem o tórax do homem e retiram seu coração ainda pulsando, exibindo-o diante da câmera.

As autoridades confirmaram que os materiais são autênticos e que foram instaurados procedimentos de investigação. A Polícia Civil já identificou um dos envolvidos: Messias Cavalcante Pedroza, conhecido como “Tiriça”. Ele foi preso no dia 16 de julho no município de Porto Walter e é apontado como integrante de um grupo criminoso atuante na região.

De acordo com o delegado Heverton Carvalho, Messias também é investigado por sua participação em pelo menos seis homicídios, entre eles o assassinato de João Victor, ocorrido em Cruzeiro do Sul. As imagens dos vídeos serão anexadas ao inquérito em andamento.

As investigações continuam com o objetivo de identificar a vítima e localizar os demais envolvidos. A polícia informou que novas diligências devem ser realizadas nos próximos dias para avançar no esclarecimento do caso.

VEJA O VÍDEO:

