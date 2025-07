Polícia Federal apreende 40 kg de drogas em caminhão que saiu de Rio Branco

A Polícia Federal prendeu na madrugada deste sábado (12), um homem em flagrante por tráfico de drogas. Segundo informações, ele transportava cerca de 40 quilos de entorpecentes, entre maconha e cocaína, escondidos em um caminhão.

Os itens foram localizada no banco traseiro da cabine do veículo. O motorista informou a PF que saiu de Rio Branco, no Acre com destino a Porto Velho, em Rondônia.

Conforme noticiado pelo Portal Guajará, a abordagem ocorreu durante fiscalização de rotina, quando o condutor tentou fugir da barreira policial, trafegando na contramão, sendo alcançado e interceptado.

O acusado foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal na capital rondoniense e poderá responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas.