Polícia Federal prende homem com mais de R$ 800 mil em aeroporto

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante um homem que transportava mais de R$ 800 mil em espécie, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O suspeito pretendia embarcar em um voo com destino a Salvador (BA). A prisão ocorreu na última quarta-feira (16/7).

De acordo com investigações , o dinheiro tem origem ilícita e o homem estaria a serviço de uma organização criminosa que atua na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu após os policiais localizarem a quantia incomum na mala despachada pelo passageiro.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o homem teve prisão preventiva decretada e foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele poderá responder pelo crime de lavagem de dinheiro.