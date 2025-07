Polícia frustra assalto, recupera R$ 17 mil e prende suspeito com mandado por homicídio

Durante patrulhamento na noite do último sábado, 12, uma guarnição da Polícia Militar frustrou um assalto em andamento a uma distribuidora localizada nas imediações do Ginásio do bairro Cobal, em Cruzeiro do Sul. A ação rápida resultou na recuperação de cerca de R$ 17 mil, na apreensão de diversos bens roubados e na prisão de um dos suspeitos, que foi baleado durante confronto com os policiais.

A guarnição foi alertada por um policial militar que estava de folga e presenciou a tentativa de roubo. Ao chegar ao local, os agentes flagraram movimentação suspeita e visualizaram o momento em que criminosos quebravam o vidro de um dos veículos roubados. Ao perceberem a chegada da viatura, os suspeitos se dispersaram, fugindo em direção aos fundos do ginásio, portando armas de fogo.

Durante a perseguição, um dos indivíduos apontou um revólver contra um dos policiais, que reagiu e efetuou disparos, atingindo o suspeito na mão direita e no abdômen. Com ele, foi apreendido um revólver calibre .38, contendo três munições, uma deflagrada e duas percutidas não deflagradas, o que indica tentativa de disparo contra os policiais.

Ferido, o homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Pronto-Socorro do município, onde permanece sob custódia. A polícia confirmou que ele possui mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de homicídio.

Na ação, foram recuperados três veículos levados pelos criminosos: uma caminhonete Mitsubishi L200, um Chevrolet Onix e um Fiat Siena. Também foram apreendidos celulares, relógios, dinheiro em espécie, documentos pessoais, cordões e uma motocicleta.

As vítimas relataram que foram rendidas pelos assaltantes, tiveram seus pertences subtraídos e algumas chegaram a ser agredidas com coronhadas na cabeça. Três delas precisaram de atendimento médico.

Todo o material recuperado foi entregue à Delegacia de Polícia Civil, que segue com a investigação para identificar e prender os demais envolvidos no crime.