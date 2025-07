Polícia identifica 6 pessoas por morte brutal de mulher sequestrada, esquartejada e jogada em igarapé no Acre

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu quatro adultos suspeitos de envolvimento no sequestro e assassinato de Janaira Andressa Souza de Lima, moradora de rua desaparecida entre os dias 17 e 20 de junho de 2024. As prisões ocorreram no sábado (5) e incluem uma liderança de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas na região do Triângulo Velho, em Rio Branco.

Além dos adultos, dois adolescentes também foram identificados como participantes do crime, mas ainda não tiveram mandados de internação expedidos pela Justiça.

Os restos mortais da vítima foram encontrados às margens de um igarapé que separa os bairros Taquari e Triângulo Novo, na capital. A identificação foi confirmada em abril deste ano, após exame de DNA realizado pelo Instituto de Análises Forenses, com base em material biológico fornecido por familiares.

O caso, inicialmente tratado como desaparecimento, passou a ser investigado como homicídio a partir de evidências coletadas pela equipe da DHPP. O inquérito concluiu que Janaira foi sequestrada, esquartejada e teve o corpo ocultado em área de mata.

As investigações indicam que a ordem para a execução partiu da liderança da facção criminosa, agora presa. A Polícia Civil segue apurando o caso para identificar possíveis outros envolvidos e garantir a responsabilização de todos os autores.

Veja o momento da prisão: