Polícia identifica quatro suspeitos de assassinar jovem em ramal no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Mâncio Lima, identificou quatro suspeitos envolvidos no sequestro e assassinato de Daniel Bezerra de Lima, de 25 anos. O crime ocorreu no dia 27, quando a vítima foi abordada por criminosos no Ramal do Chaparral, zona rural do município, e forçada a entrar em um veículo sob ameaça. Familiares também foram intimidados durante a ação.

Dois suspeitos, de 22 e 19 anos, foram presos na última semana. Um deles confessou o assassinato durante audiência de custódia realizada no sábado (5). Apesar da confissão, o corpo da vítima ainda não foi localizado, e as diligências continuam.

Segundo a investigação, o crime teria sido motivado por uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. Os presos afirmaram que Daniel teria subtraído uma quantidade significativa de entorpecentes do grupo criminoso, o que teria motivado a execução.