Polícia incinera quase 70 linhas com cerol e chilena usadas na soltura de pipas em Rio Branco

Nesta semana, o 1º Batalhão da PM realizou a incineração de 69 materiais apreendidos, entre carretéis e latas com cerol e linha chilena. A destruição dos itens foi feita na Cerâmica Iguatu, como parte das ações da campanha “Cerol Mata”.

Mesmo proibidas por lei desde agosto de 2024, essas linhas continuam sendo utilizadas na soltura de pipas, especialmente por crianças e adolescentes, aumentando o risco de acidentes graves e até fatais.

Com a chegada do período de férias escolares, a Polícia Militar do Acre tem reforçado as fiscalizações para coibir o uso de linhas cortantes do tipo cerol e chilena em Rio Branco, prática considerada ilegal e altamente perigosa.

As apreensões ocorreram principalmente nos bairros Calafate, Portal da Amazônia e Cabreúva, regiões onde há maior incidência de prática da atividade.

A proibição está prevista na Lei nº 4.394, conhecida como Lei Fernandinho, que regula a fabricação, venda e uso desse tipo de linha, além de determinar locais adequados para soltar pipas. A violação da lei pode levar à apreensão do material e aplicação de multa.