Polícia indicia donos de rottweilers após ataque fatal a criança em MG

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu o inquérito sobre o ataque fatal sofrido pelo menino Guilherme Gabriel Couto, de 12 anos, e indiciou os tutores dos cães envolvidos por homicídio culposo quando não há intenção de matar. O caso chocou o estado em março deste ano, após o garoto ser brutalmente atacado por dois cães da raça rottweiler em Itabira.

O laudo pericial revelou que houve negligência na forma como os animais eram mantidos. De acordo com os investigadores, falhas nas condições de guarda permitiram que os cachorros escapassem da residência e alcançassem a rua. Foi nessa ocasião que atacaram Guilherme, que teve morte cerebral dias depois.

Segundo a Polícia Militar, os cães estavam extremamente agressivos e chegaram a arrastar o menino para uma área de mata próxima. Testemunhas relataram que moradores tentaram intervir, fazendo os animais recuarem para a casa. A gravidade das lesões chamou atenção dos socorristas: perfurações por todo o corpo, um profundo corte no pescoço e ferimentos na região abdominal.

Diante da ameaça representada pelos rottweilers, que permaneceram violentos mesmo após retornarem à residência, os policiais decidiram abater os animais. A decisão foi tomada diante do risco iminente à integridade física dos presentes e da impossibilidade de conter os cães com segurança — nem mesmo pelos próprios tutores, um homem de 27 anos e uma mulher de 45, agora responsabilizados pela tragédia.

O ataque ocorreu no dia 12 de junho, e Guilherme foi transferido em estado grave para um hospital em Belo Horizonte. Após quatro dias internado, teve a morte cerebral confirmada no dia 16 do mesmo mês.

Com a conclusão do inquérito na última quarta-feira (9), a Polícia Civil formalizou o indiciamento dos tutores com base no artigo 121, parágrafo 3º, do Código Penal, que trata do homicídio culposo, atribuindo a eles responsabilidade pela morte em razão da negligência na contenção dos cães.