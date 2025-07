Polícia investiga morte de bebê de 1 ano que teria ingerido veneno em Salvador

A criança, de apenas 1 ano, foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

A Polícia Civil da Bahia investiga a morte de um bebê, de apenas 1 ano, ocorrida na madrugada de quarta-feira (9/7), no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. A criança teria ingerido veneno.

De acordo com a corporação, Rhavy Ferreira Santana teria ingerido uma substância tóxica dentro de casa. Ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Caetano, mas não resistiu.

A perícia foi acionada, e um exame de necropsia será realizado. Os peritos também devem analisar vestígios encontrados no local onde a criança estava. Segundo a Polícia Civil, as análises periciais serão fundamentais para esclarecer as circunstâncias da morte. As apurações são do portal Terra.

A investigação está sob responsabilidade da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), que já colheu depoimentos de familiares e testemunhas. A mãe da criança prestou esclarecimentos e foi liberada após ser ouvida pelos investigadores.

O caso é tratado como morte suspeita, e os laudos técnicos devem orientar os próximos passos da apuração. Até o momento, não há informações sobre o velório ou sepultamento de Rhavy.

A tragédia comoveu moradores da região e gerou grande repercussão nas redes sociais. As autoridades destacam que qualquer detalhe pode ser crucial para o andamento da investigação e pedem que testemunhas procurem a delegacia para colaborar.