Polícia Militar apreende 73 kg de drogas na Transacreana, em Sena Madureira

Durante a madrugada deste sábado (6), policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar apreenderam cerca de 73 quilos de drogas no Ramal Nova Olinda, localizado na rodovia Transacreana, em Sena Madureira.

O entorpecente — 71 pacotes de substância esverdeada com características de maconha — estava escondido em área de mata. Ninguém foi preso na ação.

Todo o material foi entregue à Polícia Federal, que dará continuidade às investigações para confirmar o tipo da droga e identificar possíveis envolvidos no crime.

A PM reforçou que segue atuando na repressão ao tráfico de drogas em regiões rurais e pede que a população colabore com denúncias anônimas. As informações são do