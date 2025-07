Polícia Militar apreende mais de 70kg de maconha em operação na zona rural

Uma operação realizada na zona rural de Rio Branco resultou na apreensão de 73 kg de maconha, neste domingo (6). A ação foi conduzida por uma equipe do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (8º BPM), após informações repassadas pelos setores de inteligência da corporação.

Os policiais intensificaram o patrulhamento no ramal Nova Olinda, localizado no km 110 da rodovia Transacreana, região frequentemente utilizada como rota de fuga por traficantes. Durante as diligências, os militares identificaram dois sacos de fibra escondidos às margens da estrada, levantando suspeitas.

Ao realizarem a verificação do conteúdo, os policiais encontraram 71 pacotes da droga, totalizando 73 kg de maconha. O material foi apreendido no local e, em seguida, encaminhado à Delegacia da Polícia Federal, em Rio Branco, onde as investigações e demais providências legais terão continuidade.

A PMAC reforçou que ações como essa fazem parte de um esforço contínuo para combater o tráfico de drogas nas áreas rurais e garantir mais segurança à população acreana.

