Polícia Militar e Procon promovem II Festival de Pipa em Rio Branco

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC), em parceria com o 3º Batalhão (3º BPM), promoveu o II primeiro Festival de Pipas neste sábado, 19, em Rio Branco. O evento foi realizado na Arena Racer, localizada na Estrada do Quixadá, Km 3, e contou com a presença de toda a comunidade local.

O Festival de Pipas tem como objetivo promover a integração entre a instituições e a comunidade, garantindo o lazer seguro e consciente. Quando utilizadas em local inapropriado, as pipas podem causar graves acidentes. No entanto, elas também são sinônimo de cultura, esporte e diversão.

Para a comandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata, a diversão consciente e segura é um direto da comunidade. “Nós enquanto instituição temos que garantir a nossa comunidade um ambiente seguro, para que aqueles que gostam desse esporte possam usufruí-lo com segurança, pois é um direito de todos”, disse a comandante.

Durante toda a manhã, os participantes do festival puderam suspender suas pipas e também disputar uma competição saudável entre os praticantes da atividade. Além de promover o lazer, o esporte tem aproximado a comunidade da Polícia Militar e de demais instituições, como o Procon.

Para a comandante do 3º BPM, coronel Cristiane, o festival quebra paradigmas. “Muitas vezes julgamos precipitadamente quem brinca com pipa. Infelizmente, houve casos de morte por conta do uso de cerol em ambientes inadequados. O festival nos permite orientar os praticantes e estabelecer lugares seguros para que a comunidade possa exercer seu direto ao lazer”, disse.