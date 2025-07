Polícia Militar recaptura foragido do presídio durante ação no Segundo Distrito de Rio Branco

Policiais militares do 2º Batalhão recapturaram, na manhã deste domingo (20), o foragido Natanael do Nascimento Salgueiro, de 25 anos, que havia escapado do Complexo Penitenciário Dr. Francisco de Oliveira Conde no dia 19 de junho deste ano.

Natanael foi localizado enquanto dormia em uma residência na Quadra 9 da Rua Flor da Primavera, no Residencial Rosalinda, região do Segundo Distrito de Rio Branco. A ação foi desencadeada após a Polícia Militar receber informações sobre o paradeiro do foragido.

Durante a abordagem, ele não apresentou resistência e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Em seguida, Natanael será reconduzido ao presídio para dar continuidade ao cumprimento da pena, que totaliza 10 anos e 3 meses por crime de roubo.

A Polícia Militar segue em diligência para localizar e capturar os demais detentos que também fugiram na mesma ocasião.

Veja o vídeo: