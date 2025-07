Polícia mira quadrilha que furtava solvente para fabricar tintas

Nesta terça-feira (29/7), policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) lançam uma ofensiva contra uma quadrilha especializada em furto e receptação de solventes. O esquema criminoso é operado há, pelo menos, um ano.

As investigações tiveram início após a denúncia de uma empresa legalizada que foi vítima do grupo. As diligências que levaram à deflagração da operação Tolueno apontam que o material, de uso controlado, era repassado para fábrica de tintas que utilizava ilegalmente na linha de produção.

Os investigadores constataram a participação de funcionários no desvio de produtos químicos, que eram repassados para outros integrantes da quadrilha e, posteriormente, chegavam à fábrica para produção de tintas.

A venda deste material é controlada pela Polícia Federal (PF) devido à sua potencial utilização na fabricação de substâncias entorpecentes.

O tolueno era o principal alvo do grupo criminoso, comum em tintas, thinner e removedores, mas também utilizado na produção de explosivos e drogas.

Ao todo, estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão em São Gonçalo, na Região Metropolitana; Nova Iguaçu e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

As investigações prosseguem para identificar e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos.

